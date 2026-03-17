Liban : les quartiers sud de Beyrouth bombardés par des frappes israéliennes

Le Liban a été touché par de nouvelles frappes israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth, où plusieurs immeubles ont été détruits dans la nuit, rapportent les médias d’État libanais. De denses panaches de fumée se sont élevés au-dessus du secteur, tandis que les pompiers combattaient les incendies et que les habitants déblayaient les débris dans les rues endommagées. Les équipes de secours ont été déployées à l’aube pour inspecter les lieux ; aucun bilan humain n’a été communiqué dans l’immédiat, mais les destructions s’étendent sur plusieurs quartiers, et de nouvelles frappes au sud de la capitale mettent les services locaux sous pression. Ces attaques coïncident avec une intensification des affrontements entre Israël et le Hezbollah. Israël vise des positions du mouvement, tandis que ce dernier tire des roquettes vers le nord d’Israël ; les opérations terrestres menées dans le sud du Liban alimentent les craintes d’une escalade plus large du conflit. Les autorités font état de plus d’un million de personnes déplacées depuis le début du mois de mars. Beaucoup se sont dirigées vers le nord ou ont trouvé refuge dans des centres déjà saturés, certains étant contraints de dormir dans leur voiture faute de place.