Iran: des images montrent les secours après une frappe à l’est de Téhéran

Les équipes ont évacué des blessés et récupéré des objets personnels, comme des photos ou des jouets, dans les gravats. L’organisation affirme que le site a été touché lors de frappes menées par les États Unis et Israël dans plusieurs zones de la capitale. Ces images interviennent alors que l’Iran prépare à Téhéran les funérailles de responsables tués le 17 mars, dont Ali Larijani, selon les agences Fars et Tasnim. Le conflit s’est intensifié depuis fin février, avec des frappes signalées à Hamedan et Mahabad. Les autorités iraniennes promettent des représailles, tandis que les États Unis disent avoir visé des sites de missiles près du détroit d’Ormuz pour sécuriser le trafic maritime.