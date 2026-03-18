Israël : une frappe iranienne près de Tel-Aviv tue un couple âgé à Ramat Gan

Les victimes, un couple septuagénaire, ont été touchées par des éclats alors qu’elles se dirigeaient vers un abri. L’attaque a provoqué d’importants dégâts et perturbé le trafic ferroviaire près de Tel-Aviv. La police indique que l’explosion semble liée à l’utilisation d’une munition à sous-munitions. Les équipes de secours ont constaté de lourds dégâts sur des habitations et des véhicules, tandis que de la fumée s’élevait au-dessus du secteur et que les sirènes retentissaient dans tout le centre d’Israël. Le tir de barrage nocturne a touché plusieurs sites, avec au moins huit points d’impact signalés dans le district de Tel-Aviv et à proximité, à Bnei Brak, où une personne a été légèrement blessée. Les éclats ont également endommagé des quais de la gare Savidor-Centrale, entraînant la suspension du trafic ferroviaire dans tout le pays. Cette frappe s’inscrit dans les échanges de tirs en cours depuis la fin février, après qu’Israël a affirmé avoir tué, le 17 mars, de hauts responsables iraniens. Selon les autorités, 14 personnes ont été tuées dans des attaques de missiles visant Israël depuis l’escalade du conflit.