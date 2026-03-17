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Gaza : la faim et la peur, des familles de Gaza survivent grâce à l'aide

À Khan Younis, des femmes et des enfants patientent chaque jour, casserole à la main, devant les cuisines Tikkiyya, associations qui préparent et distribuent gratuitement des repas chauds aux personnes déplacées et les plus vulnérables. Pour beaucoup, ces distributions sont devenues le seul moyen de se nourrir. L’aide entre difficilement, freinée par les restrictions aux points de passage, tandis que les prix s’envolent sur les marchés, désormais hors de portée. Alors que de nombreux déplacés peinent déjà à se nourrir chaque jour, la situation se tend encore davantage pendant le ramadan lorsque chacun cherche à se nourrir pour l'iftar, à la tombée de la nuit. Dans ce contexte déjà tendu, les dangers sont omniprésents : le 16 mars, l’effondrement d’un mur sur des tentes à Khan Younis a tué deux femmes et un enfant.

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