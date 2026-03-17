Iran : des images montrent les destructions à Téhéran après des frappes israéliennes

Des immeubles dévastés, des façades calcinées et des rues encombrées de décombres : les images de Téhéran révèlent l’ampleur des dégâts après les frappes israéliennes du 16 mars 2026. Sur le terrain, habitants et secours déblaient les gravats. Dans le sud de la capitale, les riverains utilisent des outils rudimentaires pour libérer leurs habitations, tandis que les pompiers luttent contre des incendies persistants. Des images filmées en circulation témoignent de destructions près de Niavaran, où une station de police a été atteinte. Israël justifie ses frappes sur les structures sécuritaires iraniennes par le besoin de réduire les capacités de commandement de Téhéran, tout en épargnant les sites nucléaires et pétroliers. Parallèlement, des frappes américaines distinctes ont visé des infrastructures énergétiques. Cette approche s’inscrit dans une stratégie de « décapitation » ciblée des réseaux liés à l’Iran. Téhéran n’a pas confirmé les informations évoquant des pertes au sein de ses hauts responsables. Israël affirme toutefois qu’Ali Larijani, ancien président du Parlement et figure influente, a été tué le 17 mars, tout comme Gholamreza Soleimani, commandant en chef de la milice Bassidj.