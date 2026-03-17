Le pétrole augmente de 3 % après des frappes de l'Iran contre les Émirats

Les cours du pétrole ont augmenté d'environ 3 % mardi, récupérant une partie des pertes de la séance précédente, alors que les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis ont ravivé les craintes concernant l'approvisionnement, le détroit d'Ormuz restant largement fermé.

Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 3,27 dollars, soit 3,3 %, à 103,48 dollars le baril à 10h28 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 3,14 dollars, soit 3,4 %, à 96,64 dollars.

Lors de la séance précédente, le Brent avait clôturé en baisse de 2,8 %, tandis que le WTI américain avait perdu 5,3 % après le passage de certains navires dans le détroit d'Ormuz, voie navigable stratégique.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran en est à sa troisième semaine et aucune issue n'est en vue. L'Iran a renouvelé ses attaques contre les Émirats arabes unis. Les opérations sur le gisement de gaz de Shah sont restées suspendues après une attaque de drone, tandis qu'une nouvelle attaque a provoqué un incendie au port de Fujairah, où le chargement par la compagnie pétrolière nationale ADNOC a été interrompu.

Fujairah, située dans le golfe d'Oman juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz, est un point de sortie crucial pour des volumes de pétrole équivalant à environ 1 % de la demande mondiale.

Par ailleurs, la perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz – une voie d'accès vitale pour environ 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié – a suscité des inquiétudes concernant des pénuries d'approvisionnement, une hausse des coûts énergétiques et une inflation croissante.

« Les risques restent réels : il suffirait qu’un seul membre d’une milice iranienne tire un missile ou pose une mine sur un pétrolier de passage pour raviver toute la situation », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

Plusieurs alliés des États-Unis ont rejeté lundi l'appel de Donald Trump à envoyer des navires de guerre pour escorter les navires traversant le détroit, s'attirant les critiques du président américain, qui a accusé ses partenaires occidentaux d'ingratitude après des décennies de soutien.

« Pour l'instant, les marchés pétroliers sont focalisés sur la durée du conflit, l'interruption des approvisionnements à Ormuz et, à terme, les dégâts que ce chaos causera aux infrastructures pétrolières du Golfe », a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

L'Iran a autorisé certains navires indiens à traverser le détroit d'Ormuz, ce qui a apaisé certaines inquiétudes lundi, même si les traders s'attendent toujours à de graves perturbations, a indiqué la banque d'investissement Cavendish dans une note.

Les cours de référence du brut du Moyen-Orient ont atteint des sommets historiques, devenant ainsi le pétrole le plus cher au monde, les traders attribuant cette flambée des prix à la réduction de l'offre disponible pour la livraison.

La fermeture effective du détroit a contraint les Émirats arabes unis, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), à réduire leur production de plus de moitié, ont déclaré deux sources à Reuters.

Les prix du pétrole pourraient encore augmenter d'ici la fin du mois de mars, l'analyse technique indiquant une résistance à moyen terme du WTI à 124 dollars le baril, a déclaré Kelvin Wong, analyste chez OANDA.

Afin de freiner la hausse des coûts énergétiques, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a suggéré que les pays membres pourraient mettre en circulation davantage de pétrole, en plus des 400 millions de barils qu'ils ont déjà accepté de prélever sur leurs réserves stratégiques.