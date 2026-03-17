Guerre au Moyen-Orient : Trump presse ses alliés à sécuriser le détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump fait pression sur les alliés des États-Unis et sur la Chine dans l’espoir de sécuriser le détroit d’Ormuz.

Près de 20% de la consommation mondiale de pétrole transite habituellement par ce détroit, fermé depuis le début de la guerre qui oppose les États-Unis et Israël à l’Iran.

Dans une allocution devant la presse lundi, Donald Trump a reproché à certains pays de ne pas vouloir s’impliquer dans la sécurisation du détroit. "Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur," s'est-il agacé depuis la Maison Blanche. Le président américain a aussi menacé de reporter une visite en Chine prévue du 31 mars au 2 avril.

Tout au long du week-end, Donald Trump a multiplié les appels à l’aide, ciblant notamment la France, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni. Sur son réseau social Truth Social, il a demandé aux pays touchés par la flambée des prix du pétrole d’envoyer des navires de guerre pour débloquer le détroit d’Ormuz.

Mais les réponses des pays interpellés n’ont pas été à la hauteur de l’enthousiasme attendu par Donald Trump. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté lundi toute mission de l'OTAN pour rétablir la circulation maritime. "Nous collaborons avec tous nos alliés, y compris nos partenaires européens, afin d'élaborer un plan collectif viable permettant de rétablir la liberté de navigation dans la région dans les meilleurs délais," a déclaré lundi le premier ministre britannique Keir Starmer.

À Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a rejeté toute implication militaire de l’Union européenne dans le détroit d’Ormuz. Le Japon et l'Australie ont également refusé d'envoyer des navires de guerre.