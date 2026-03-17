Afrique du Sud : réouverture des poursuites contre l'ex-ministre des Sports

Nouveau rebondissement dans l’affaire de corruption visant l’ancien ministre des Sports et de la culture Zizi Kodwa.

La justice a décidé de réexaminer les faits qui lui sont reprochés, il est notamment accusé d'avoir reçu des pots-de-vin d’un montant de 85 000 dollars . Arrêté en juin 2024, l’ancien porte-parole de l’ANC avait vu les charges abandonnées en novembre de la même année par le procureur de Gauteng, qui estimait que les chances de succès étaient très faibles. Toutefois, l’affaire a été rouverte en janvier dernier par l'ancienne procureure générale, deux jours avant son départ à la retraite.

Zizi Kodwa avait été interpellé à la suite des recommandations d’une commission d’enquête judiciaire chargée d’examiner les allégations de pillage et de mauvaise gestion des entreprises publiques sud-africaines sous la présidence de Jacob Zuma. Il est notamment mis en cause dans des contrats liés à la modernisation et à la maintenance des systèmes informatiques du métro de Johannesburg.