Guerre au Moyen-Orient : le Soudan a sécurisé son approvisionnement pétrolier

Le ministre soudanais du Pétrole affirme que l’approvisionnement énergétique du pays reste sécurisé malgré la guerre régionale.

Si les flux pétroliers demeurent relativement stables pour Khartoum, l’embrasement impliquant l’Iran et ses adversaires provoque déjà des secousses sur les marchés et une montée des tensions militaires dans le Golfe.

Selon le ministre soudanais du Pétrole et de l’Énergie, Al-Mutasim Ibrahim, le conflit en cours n’affecte pas directement l’approvisionnement énergétique du pays, même si ses répercussions commencent à se faire sentir sur les prix. « Nous avons sécurisé nos besoins pétroliers et la plupart de nos approvisionnements ne proviennent pas des golfes Arabique et Persique », a-t-il déclaré, précisant que les cargaisons récentes provenaient surtout de la mer Rouge, de la Méditerranée et de la mer Noire. Selon lui, seuls deux pétroliers, l’un du Koweït et l’autre d’Oman, figuraient parmi les dernières livraisons.

Dans le Golfe, les États-Unis affirment affirme avoir détruit 16 navires iraniens posant des mines près du détroit d’Ormuz, après les menaces de Téhéran de bloquer cette route essentielle pour le pétrole mondial.