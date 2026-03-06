L’Iran dément avoir sollicité des négociations avec les USA

L’Iran n’a pas sollicité de pourparlers avec les États-Unis pour mettre fin à l’escalade du conflit, a affirmé jeudi l’ambassadeur iranien en Égypte, démentant les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles Téhéran souhaiterait « discuter ».

Dans un entretien accordé à l’Associated Press, Mojtaba Ferdousi Pour a expliqué que l’absence de confiance rendait toute reprise des négociations impossible, après l’échec à deux reprises de discussions sur un éventuel accord nucléaire, qui ont finalement débouché sur le conflit actuel. « Il n’y aura aucune confiance en Trump », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a par ailleurs qualifié d’« odieux crimes » l’assassinat du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que les attaques menées sur le territoire iranien. Il a averti que toutes les bases et installations militaires appartenant aux États-Unis ou à Israël seraient considérées comme des cibles légitimes pour l’Iran.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que si des bases américaines situées près des frontières de la République islamique d’Iran sont utilisées contre nous, elles seront prises pour cible », a-t-il déclaré depuis l’ambassade d’Iran au Caire. Selon lui, le conflit dépasse largement le cadre militaire. « Il s’agit d’une guerre totale : une guerre cybernétique, économique, politique et sécuritaire. C’est une guerre sur tous les fronts », a-t-il ajouté. Mojtaba Ferdousi Pour a également indiqué que l’élection d’un nouveau guide suprême ne devrait « pas prendre longtemps ».

De son côté, Donald Trump a affirmé jeudi qu’il devrait être impliqué dans le choix du prochain dirigeant iranien, alors que les États-Unis et Israël poursuivaient pour le sixième jour consécutif leurs frappes contre l’Iran. Téhéran a de son côté continué de mener des attaques de représailles contre Israël, des bases américaines et des pays de la région.

Le président américain a par ailleurs écarté Mojtaba Khamenei, considéré comme le favori pour succéder à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des premières frappes du conflit.

Les déclarations de Donald Trump, rapportées par le site d’information Axios, pourraient relancer les interrogations sur les objectifs des États-Unis et d’Israël : cherchent-ils à renverser la République islamique ou seulement à modifier sa politique, alors que le conflit semble s’intensifier.