Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondial 2026 : Amnesty met en garde contre les atteintes aux droits humains

Le Serbe Strahinja Pavlovic, à gauche, et l'Espagnol Lamine Yamal , en Espagne, le vendredi 27 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

C’est Amnesty international qui tire la sonnette d’alarme, la Coupe du monde de football 2026 pourrait être ternie par de ‘’ graves atteintes aux droits humains’’.

Une mise en garde au regard de la politique migratoire de l’administration américaine. Les États-Unis qui abriteront les trois quarts des rencontres de la compétition ont expulsé en 2025 en effet, plus de 500 000 personnes rappelle l’Organisation dans son communiqué publié lundi.

Par ailleurs, de nombreuses sélections qualifiées pourraient être privées de leur douzième homme en raison des interdictions de voyager décidées par les autorités américaines. Le cas de la Côte et du Sénégal.

Le refus du Mexique d'accorder des visas aux fans de la RDC pour la finale des qualifications contre la Jamaïque mardi, est un signe évident des difficultés à venir.

Amnesty international s’inquiète aussi de la restriction de certaines libertés aux USA qui pourraient affecter les supporters.

Reste à savoir si la Fédération internationale de football tiendra la promesse d’organiser un tournoi pendant lequel chacun se sentira en sécurité, inclus et libre d’exercer ses droits. Le temps presse, la Coupe du monde c’est du 11 juin au 19 juillet.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.