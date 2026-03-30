Mondial 2026 : Amnesty met en garde contre les atteintes aux droits humains

C’est Amnesty international qui tire la sonnette d’alarme, la Coupe du monde de football 2026 pourrait être ternie par de ‘’ graves atteintes aux droits humains’’.

Une mise en garde au regard de la politique migratoire de l’administration américaine. Les États-Unis qui abriteront les trois quarts des rencontres de la compétition ont expulsé en 2025 en effet, plus de 500 000 personnes rappelle l’Organisation dans son communiqué publié lundi.

Par ailleurs, de nombreuses sélections qualifiées pourraient être privées de leur douzième homme en raison des interdictions de voyager décidées par les autorités américaines. Le cas de la Côte et du Sénégal.

Le refus du Mexique d'accorder des visas aux fans de la RDC pour la finale des qualifications contre la Jamaïque mardi, est un signe évident des difficultés à venir.

Amnesty international s’inquiète aussi de la restriction de certaines libertés aux USA qui pourraient affecter les supporters.

Reste à savoir si la Fédération internationale de football tiendra la promesse d’organiser un tournoi pendant lequel chacun se sentira en sécurité, inclus et libre d’exercer ses droits. Le temps presse, la Coupe du monde c’est du 11 juin au 19 juillet.