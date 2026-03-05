Éthiopie : la guerre va-t-elle reprendre dans le Tigré ?

En Éthiopie, la guerre pourrait reprendre dans la région du Tigré près de quatre ans après le dernier conflit qui avait duré deux ans.

Les autorités fédérales éthiopiennes se préparent "à mener une guerre contre le Tigré", a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable de cet État régional du nord du pays, faisant craindre un nouveau conflit.

Les troupes fédérales auraient commencé à encercler la zone alors que les incidents entre les deux parties se sont multipliés ces derniers mois.

Les autorités fédérales accusent le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) de se rapprocher de l'Érythrée voisine, qui entretient des relations fragiles avec Addis-Abeba. Les deux pays ont mené une guerre meurtrière à grande échelle de mai 1998 à juin 2000.

Depuis Mekele, capitale de la région du Tigré, Amanuel Assefa, le commandant en second du TPLF confie à l'AFP : "Nous n'avons aucun contact avec eux. Nous n'avons aucune relation avec eux".

"Les troupes fédérales avancent" depuis tous les coins de l'Éthiopie "et je peux dire que le Tigré est encerclé par les troupes fédérales", a-t-il ajouté. "le gouvernement fédéral se prépare à mener une guerre contre le Tigré. Il semble donc très probable qu'un conflit éclate".

Le TPLF a dominé la politique éthiopienne pendant environ 30 ans avant que l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed - qui n'est pas originaire du Tigré - ne prenne le pouvoir en 2018.

Dès janvier, des drones de l’armée fédérale ont visé des positions des forces tigréennes. À l’ouest de la région, des affrontements directs ont eu lieu à Tselemti.

Pour rappel, le Tigré est sorti en 2022 d'une guerre de deux ans. Selon les estimations de l'Union africaine, au moins 600 000 personnes sont mortes au cours de ce conflit.

L’accord de cessez-le-feu a été respecté pendant plus de deux ans, mais des affrontements entre les forces fédérales et tigréennes ont repris en novembre 2025 et janvier 2026.