Bénin : Thomas Boni Yayi annonce sa retraite politique

Le président du Bénin, Thomas Boni Yayi, salue les médias après une rencontre avec le président français François Hollande à l'Élysée, à Paris, le mercredi 6 février 2013.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Bénin

Au Bénin, l’ancien président et figure majeure de l’opposition Thomas Boni Yayi a annoncé sa démission de la présidence du parti Les Démocrates et son retrait des activités politiques au sein de la formation.

Dans une lettre adressée aux responsables du parti, il justifie sa décision par des « raisons de santé », expliquant vouloir consacrer cette nouvelle étape de sa vie au repos. La direction des Démocrates principal parti d’opposition du pays sera assurée par les vice-présidents et les instances dirigeantes jusqu’à la tenue d’un prochain congrès. Fondateur du mouvement, Thomas Boni Yayi appelle ses partisans à privilégier une « gestion consensuelle » et à préserver l’unité interne. Cette décision avait déjà été évoquée en janvier, au lendemain du rejet de la candidature de Me Renaud Agbodjo pour représenter le parti à l’élection présidentielle.

En difficulté, Les Démocrates n’ont remporté aucun siège lors des législatives du 11 janvier 2026. Leur candidature à la présidentielle du 12 avril 2026 a également été invalidée pour défaut de parrainages : le parti n’a recueilli que 27 signatures, une de moins que les 28 requises. Privé de députés et de maires, le principal parti d’opposition se retrouve ainsi écarté de la course à la présidentielle d’avril.

