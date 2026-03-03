Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sénégal : la France "partiellement favorable" à l'extradition de Madiambal Diagne

Madiambal Diagne, magnat sénégalais des médias   -  
Copyright © africanews
Keingna, Pascale Mahe/
By Rédaction Africanews

and AFP

France

La justice française a rendu mardi matin un avis "partiellement favorable" concernant l'extradition de Madiambal Diagne, patron de presse sénégalais, critique du pouvoir de son pays. La cour d'appel de Versailles a justifié dans un communiqué avoir émis un avis “partiellement favorable sur la demande d'extradition, compte-tenu de la prescription partielle d'une partie des faits visés".

« Pour l'instant, l'État français n'est pas encore en cause ; c'est la justice française qui a statué, qui a rendu une décision susceptible de faire l'objet de certains recours. Nous ferons le point une fois que toutes les procédures judiciaires auront été épuisées, et à ce moment-là, il sera clair que, dans tous les cas, la décision de l'État français pourra elle-même faire l'objet d'un recours. Et nous sommes dans un État de droit, comme je l'ai dit, et c'est parce que j'ai confiance dans la justice française, dans l'État de droit français, que je suis venu ici en France. », a déclaré Madiambal Diagne, magnat des médias sénégalais.

En septembre, les autorités sénégalaises ont émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Diagne. Cité à comparaître dans le cadre d'une enquête sur des transactions financières suspectes, il a quitté le Sénégal pour la France à la fin du mois de septembre.

« Il est en effet difficile de croire que la décision rendue aujourd'hui, l'avis rendu aujourd'hui, ne soit absolument pas influencé par les pressions exercées par les autorités sénégalaises, car je vous rappelle qu'il y a eu un chantage exercé sur les autorités françaises, consistant à dire que la réciprocité prendrait fin si M. Diagne et d'autres ressortissants sénégalais n'étaient pas remis aux autorités sénégalaises. », a expliquéVincent Brengarth, avocat français de Madiambal Diagne.

Le patron de presse sénégalais a toutefois réitéré sa "confiance" en la justice française déclarant qu’il ne pourrait pas prétendre au même traitement au Sénégal.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.