En Afrique du Sud, les fidèles de la Fondation Ahlul Bait se sont rassemblés au Cap, pour rendre hommage au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'opérations militaires israélo-américaines en Iran.

Cette association musulmanes chiites fustigent l'action d'Israël et des Etats-Unis dans le monde arabe.

« Soutenir la résistance en Palestine, au Yémen, en Irak et en Iran, c'est écouter les peuples et affronter directement les machines génocidaires israéliennes et américaines. Je me tiens donc ici devant vous et je dis : longue vie à la résistance, longue vie », déclare Hajar Ahjum-Mathee, militante étudiante.

La sortie de la Fondation Ahlul Bait fait échos à la vague de critique internationale que nombreux ont déjà exprimé contre l'offensive Israélo-américaine en Iran.

« La vie humaine, la souveraineté des États-nations, le droit international. Rien n'a d'importance. Ils ont tué ce grand leader dont le seul crime était de résister pour l'indépendance, la souveraineté et les droits de son propre pays et de soutenir les opprimés, en particulier en Palestine », Syed Aftab Haider, coordinateur national, Fondation Ahlul Bait d'Afrique du Sud.

La mort d'Ali Khamenei suscite des réactions contrastées dans le monde, après des mois de manifestation anti-gouvernementaux en Iran.