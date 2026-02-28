L'Afrique du Sud lance une vaste campagne de vaccination de bétail

L'Afrique du Sud a lancé vendredi une campagne de vaccination massive du bétail afin d'endiguer une épidémie de fièvre aphteuse qui menace de perturber l'approvisionnement et les exportations de viande, de produits laitiers et de bétail.

L'épidémie, qui a commencé à s'intensifier à la fin de l'année dernière et s'est rapidement propagée dans l'ensemble du secteur de l'élevage du pays, a déjà touché plus de 297 000 bovins et entraîné l'abattage de plus de 120 000 animaux, les éleveurs tentant de contenir la propagation.

L'épidémie menace d'entraîner une pénurie massive de viande, des pertes d'emplois et des millions de dollars de pertes de revenus, car des pays comme la Chine et la Zambie interdisent les exportations de viande sud-africaine. Vendredi, le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen, a lancé la campagne de vaccination du pays, avec un million de vaccins livrés par la Turquie ces derniers jours.

D'autres vaccins devraient arriver ce week-end, mais on craint que l'approvisionnement soit bien inférieur aux doses nécessaires pour vacciner près de 12 millions de bovins. « La stratégie que nous avons finalement adoptée est celle de la vaccination de masse. Nous pouvons ainsi prendre de l'avance sur la fièvre aphteuse en Afrique du Sud et nous assurer de prévenir les épidémies plutôt que de réagir à celles-ci », a déclaré M. Steenhuisen.

La province côtière du KwaZulu-Natal a été identifiée comme le foyer de l'épidémie, avec plus de 17 000 exploitations agricoles touchées. Elle a été officiellement déclarée zone sinistrée, un cadre juridique qui permettra au gouvernement d'allouer des fonds d'urgence qui serviront principalement à l'achat de vaccins. Le Trésor public a alloué environ 25 millions de dollars à la lutte contre l'épidémie, qui serviront principalement à l'achat de vaccins.

Les agriculteurs et les producteurs de viande sont déjà en difficulté, ayant dû mettre en quarantaine les animaux touchés et arrêter tout commerce et toute exportation, tout en faisant face à une pénurie de vaccins dans le pays. Le Dr Dirk Verwoerd, vétérinaire chez Karan Beef, le plus grand producteur de viande d'Afrique du Sud, a déclaré que les dommages causés par l'épidémie ont un impact sur tous les secteurs de l'industrie de la viande et des produits laitiers. « Les dommages sont considérables en amont et en aval », a-t-il déclaré à l'Associated Press. « Vous ne pouvez pas acheter de vaches, donc vos producteurs primaires se retrouvent avec elles. Ils ne peuvent pas vendre et nous ne pouvons pas acheter. Vous ne pouvez pas abattre, donc c'est le consommateur qui en paie le prix. » Le parc d'engraissement de Karan Beef à Heidelberg est le plus grand du pays, couvrant 2 300 hectares (5 680 acres) pouvant accueillir plus de 140 000 bovins.

« C'est une épidémie qui est hors de contrôle, complètement hors de contrôle », a déclaré M. Verwoerd. « Des infections se propagent dans toutes les provinces, chaque jour, et les rapports sont de plus en plus nombreux. Le premier objectif est de rétablir la stabilité. C'est pourquoi nous devons vacciner le cheptel national, la population nationale. »