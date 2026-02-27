Bienvenue sur Africanews

Tunisie : l'ex-Premier ministre Ali Larayedh condamné à 24 ans de prison

Le Premier ministre tunisien Ali Larayedh lors d'une conférence de presse tenue à Tunis, en Tunisie, le 29 juillet 2013.   -  
Copyright © africanews
Hassene Dridi/AP
By Rédaction Africanews

Tunisie

La case prison pour Ali Larayedh. L'ancien Premier ministre tunisien a été condamné vendredi à 24 ans de prison. Il était accusé d’avoir facilité le voyage des centaines de tunisiens en Syrie pour rejoindre les rangs du groupe Etat Islamique au cours de la dernière décennie.

Ali Larayedh a clamé une nouvelle fois son innocence jeudi affirmant être victime d’une injustice. Alors que son parti politique Ennahda, a dénoncé un procès politique, en lien avec la dérive autoritaire présumée engagée par le président Kais Saied depuis 2021.

Il est en détention depuis 2022. Il a occupé la tête de l’exécutif tunisien de 2013 à 2014. Plusieurs acteurs politiques et sécuritaires tunisiens ont été condamnées dans le cadre de l’affaire dite du ‘’ tasfir’’, départ vers les zones de conflit.

