La révolution "First Mile" du FIDA peut-elle assurer l'avenir alimentaire de l'Afrique ?

L'Afrique subsaharienne est peut-être la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, mais elle perd aussi des milliards de dollars chaque année en raison d'inefficacités dans les systèmes alimentaires et le commerce.

On estime que 37 % des denrées alimentaires produites dans la région sont perdues avant même d'atteindre le marché, ce qui coûte aux économies environ 92 milliards de dollars par an. Dans le même temps, les voyages aériens régionaux restent prohibitifs malgré les promesses de réforme, tandis que les principaux producteurs de matières premières cherchent à tirer davantage de valeur de leurs exportations.

Le FIDA cible le "premier kilomètre" de l'Afrique pour réduire les pertes alimentaires

Pour remédier aux inefficacités agricoles, le Fonds international de développement agricole (FIDA) se concentre sur ce qu'il appelle le "premier kilomètre" de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire l'étape critique entre les petits exploitants agricoles et les marchés formels.

S'adressant à Business Africa, Gerardine Mukeshimana, vice-présidente du FIDA, a expliqué que l'organisation alignait ses investissements sur les priorités du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de Kampala, dans le but de transformer l'agriculture de subsistance en entreprises agro-industrielles bancables.

La stratégie comprend l'amélioration des infrastructures rurales, le renforcement des coopératives agricoles, l'élargissement de l'accès au financement et la réduction des risques liés aux investissements agricoles afin d'attirer des capitaux privés.

Selon le FIDA, les premiers résultats montrent que les modèles de financement mixte et les partenariats public-privé contribuent à attirer les investisseurs privés dans des domaines traditionnellement considérés comme trop risqués. En réduisant les pertes après récolte, en améliorant le stockage et en renforçant la logistique, les projets augmentent les revenus des agriculteurs tout en construisant des chaînes de valeur commercialement viables.

L'entrepreneuriat rural peut-il absorber l'afflux de jeunes en Afrique ?

Avec la croissance rapide de la population jeune en Afrique, la pression pour créer des emplois durables s'intensifie.

Le FIDA estime que l'entrepreneuriat rural - en particulier dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la logistique et des services numériques - offre un important potentiel de création d'emplois. Ses programmes se concentrent sur la formation des compétences, l'accès au crédit et l'intégration des jeunes entrepreneurs dans des chaînes de valeur structurées plutôt que dans des marchés informels.

Les initiatives soutenues par le FIDA montrent que les entreprises agroalimentaires dirigées par des jeunes génèrent des revenus supérieurs aux niveaux de subsistance, en particulier lorsque l'infrastructure et l'accès au marché sont améliorés simultanément. Toutefois, la transposition de ces modèles à l'échelle du continent reste un défi, en particulier dans un contexte de contraintes budgétaires et de diminution de l'aide extérieure au développement.

La 14e reconstitution des ressources de l'organisation vise à aider les gouvernements à maintenir l'élan de l'investissement en offrant des financements concessionnels et en mobilisant des capitaux privés supplémentaires - un outil essentiel à un moment où de nombreux pays africains sont confrontés à l'augmentation du coût du service de la dette.

Les réformes de l'aviation de la CEDEAO n'ont pas encore abouti à des vols moins chers

En Afrique de l'Ouest, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à faire baisser les tarifs aériens régionaux après avoir annoncé en décembre d'importantes réductions des taxes sur l'aviation, dont la mise en œuvre est prévue pour janvier 2026.

Les réformes ont été conçues pour réduire l'un des coûts des vols régionaux les plus élevés au monde, qui a longtemps limité le commerce, le tourisme et la mobilité des entreprises dans l'ensemble du bloc.

Cependant, près de deux mois après le début de la nouvelle année, les passagers ne signalent que peu de changements dans les prix des billets. Les analystes du secteur pointent du doigt la lenteur de l'harmonisation réglementaire, les structures de coûts des compagnies aériennes et la volatilité des devises comme autant de facteurs qui retardent les réductions tarifaires tangibles.

Depuis Abuja, les correspondants rapportent que si les gouvernements ont fait part de leur engagement politique, l'exécution opérationnelle - y compris la coordination entre les autorités de l'aviation et les transporteurs - reste inégale.

La question est maintenant de savoir si la CEDEAO peut traduire les annonces politiques en réductions de coûts mesurables qui améliorent la connectivité régionale.

Le Ghana remonte la chaîne de valeur du cacao

Dans le même temps, le Ghana prend des mesures pour accroître la valeur de son industrie du cacao, un secteur qui repose depuis longtemps sur l'exportation de fèves brutes.

Le gouvernement prévoit de transformer jusqu'à la moitié de son cacao à l'intérieur du pays - une mesure qui vise à augmenter les recettes d'exportation, à renforcer la production locale et à améliorer les revenus des agriculteurs.

Actuellement, la majeure partie de la valeur ajoutée dans la production de chocolat a lieu en dehors de l'Afrique, bien que le continent produise la majorité des fèves de cacao du monde. En développant la capacité de transformation locale, le Ghana espère augmenter ses recettes en devises tout en créant des emplois industriels.

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'un mouvement continental plus large en faveur de l'ajout de valeur et de l'industrialisation, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des exportations de matières premières.