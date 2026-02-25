Varsovie: la Pologne marque les quatre ans de l'invasion russe de l'Ukraine

En Pologne, des foules se sont rassemblées sur la place du Château, à Varsovie, pour marquer les quatre ans écoulés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les manifestants brandissaient des drapeaux ukrainiens et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Fight 4 Freedom » et « Putin always lies. Support Ukraine. ». Le rassemblement présentait la guerre comme un combat pour la souveraineté et les droits fondamentaux. Les intervenants ont réaffirmé que la Crimée fait partie de l’Ukraine et rejeté l’annexion russe. Beaucoup ont appelé le gouvernement polonais et les alliés européens à maintenir l’aide militaire et financière à Kyiv. En se rassemblant au cœur de Varsovie, les manifestants ont établi un parallèle entre l’histoire de la Pologne et le combat de l’Ukraine et montré que le soutien de l’opinion publique reste solide.