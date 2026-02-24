Zelensky et les dirigeants de l’UE rendent hommage aux morts de la guerre en Ukraine

L’Ukraine a commémoré les quatre ans écoulés depuis l’invasion russe par un office religieux à Kyiv. Le président Volodymyr Zelensky s’est tenu aux côtés de dirigeants et de ministres européens pour rendre hommage aux victimes. Des bougies ont été allumées tandis que des prières étaient lues pour les soldats et les civils tombés depuis février 2022. Zelensky a affirmé que Vladimir Poutine n’avait pas brisé l’Ukraine et a promis de rechercher une paix juste, acceptée par les Ukrainiens. Le Kremlin a laissé entendre que la guerre se poursuivrait jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints. Des responsables européens, dont de hauts représentants de l’UE, ont réaffirmé leur soutien financier et militaire. Les négociations menées par les États-Unis restent bloquées sur la question des territoires, tandis que les combats se poursuivent dans l’est du pays.