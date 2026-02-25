Trump salue l’équipe olympique de hockey pendant son discours sur l’état de l’Union

L’équipe masculine américaine de hockey sur glace, médaillée d’or aux Jeux olympiques, a été reçue mardi à la White House par Donald Trump pour célébrer sa victoire historique face au Canada (2-1 en prolongation). Quelques heures plus tard, les joueurs ont ensuite fait leur entrée au Capitole, où ils ont été applaudis longuement par l’ensemble des élus. Les joueurs ont traversé l’hémicycle sous une ovation d’environ deux minutes? Debouts, élus républicains et démocrates confondus, ont scandé « USA » à plusieurs reprises. Le président a annoncé que le gardien Connor Hellebuyck, auteur de 41 arrêts en finale, recevrait la Médaille présidentielle de la liberté.