La région de Kyiv commémore quatre ans d’invasion, les combats font rage à l’est

L'Ukraine s'est rassemblée dans la région de Kyiv pour marquer les quatre ans de l'invasion à grande échelle menée par la Russie. À Irpin et Boutcha, des villes autrefois occupées et meurtries par les combats, les habitants ont allumé des bougies et organisé des cérémonies commémoratives. Olena Ponomariova, qui a perdu un ami de la famille âgé de 24 ans, explique qu'elle aimerait pouvoir effacer ces souvenirs. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie n'a pas brisé l'Ukraine et a promis de chercher une paix juste, acceptée par les Ukrainiens. Moscou reconnaît que ses objectifs ne sont pas entièrement atteints et que les combats se poursuivent. Les forces russes contrôlent environ 20 % du territoire ukrainien, où de violents combats font rage dans l'est du pays. Les pourparlers menés par les États-Unis restent dans l'impasse, en particulier sur la question des territoires et des garanties de sécurité.