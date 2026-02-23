Nigeria : une rançon versée à Boko Haram pour libérer les écoliers kidnappés ?

Le gouvernement nigérian a versé des millions de dollars au groupe Boko Haram pour libérer jusqu’à 250 otages. Des élèves et membres du personnel d’une école catholique dans l'État du Niger, enlevés par les djihadistes le 21 novembre 2025.

C’est ce qu’a révélé lundi l’Agence France presse. L'argent a été livré par hélicoptère au bastion de Boko Haram à Gwoza, dans l'État de Borno, au nord-est du pays, à la frontière avec le Cameroun, précise l‘AFP qui cite des sources de enseignements.

L’enveloppe a été reçue par à Ali Ngulde, un commandant de Boko Haram dans le nord-est. Combien contenait-elle ? Jusqu’à 7 millions de dollars selon une sources. Alors qu’au Nigeria, une loi nationale interdit tout paiement aux ravisseurs.

Les services de sécurité nigérians ont catégoriquement nié avoir versé de l'argent, affirmant que ''les agents du gouvernement ne paient pas de rançons.''

La décision de payer les militants risque d'irriter le président américain Donald Trump, qui a ordonné des frappes aériennes contre les djihadistes dans le nord du Nigeria le jour de Noël et a envoyé des instructeurs militaires pour aider les forces nigérianes.

Boko Haram, qui mène une insurrection sanglante depuis 2009, est particulièrement puissant dans le nord-est du Nigeria. Mais une cellule opère dans l'État du Niger central sous la direction de Sadiku.