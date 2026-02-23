Maroc : le ramadan plombé par les inondations dans plusieurs villes

Les inondations qui ont touché le nord-Ouest du Maroc ces dernières semaines ont chassé plus de 180 000 personnes de leurs habitations selon les chiffres officiels.

Ces infortunés sont obligés de célébrer cette année le mois sacré du ramadan dans des abris de fortune. Le cas d'Ahmed El Habachi qui pensait retrouver très vite son village. Son exil se poursuit, l’obligeant à rompre son jeûne du ramadan dans des conditions inhabituelles.

''Ce que nous préparons habituellement diffère de ce que nous avons dans la tente. Il manque plusieurs choses à notre table, comme du jus de fruits et les plats délicieux que nous ne trouvons pas. Nous faisons avec, jusqu'à ce que cette crise passe et que nous puissions rentrer chez nous.'', explique-t-il.

Pendant le ramadan, les familles se réunissent traditionnellement autour de joyeux festins pour rompre le jeûne quotidien. C’était avant. En raison des crues, cette année, c’est dans les tentes de fortunes que le mois sacré est célébré.

''Nous avons une tradition pendant le ramadan après la rupture du jeûne. Nous allons à la mosquée ou dans des cafés après la prière pour retrouver nos proches. Mais cette année, avec les inondations et ces jours difficiles, nous vivons au jour le jour, instant après instant. Par exemple, même aller chercher de l'eau chaude est difficile pour nous.'', raconte Abdelmajid Lekihel, vendeur ambulant.

Les inondations ont fait au moins quatre morts, selon les autorités marocaines.