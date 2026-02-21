Somalie : le PAM alerte sur un risque de famine dès avril

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti vendredi qu’il serait contraint d’interrompre son aide humanitaire en Somalie dès le mois d’avril en l’absence de nouveaux financements.

L’agence onusienne, basée à Rome, indique avoir besoin de 95 millions de dollars pour maintenir, entre mars et août 2026, une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale aux populations les plus vulnérables.

« Sans financement immédiat, le PAM sera contraint de mettre fin à son aide humanitaire d’ici avril », a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence de l’agence. « La situation se détériore à un rythme alarmant. Les familles ont tout perdu et beaucoup sont déjà au bord du gouffre. »

Des coupes drastiques dans l’assistance

Faute de ressources suffisantes, le PAM a déjà réduit drastiquement la voilure. Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence est passé de 2,2 millions de personnes début 2025 à un peu plus de 600.000 aujourd’hui. Autrement dit, seule une personne sur sept ayant besoin d’une assistance pour survivre est actuellement soutenue.

Les programmes nutritionnels ont également été sévèrement amputés : près de 400.000 femmes enceintes ou allaitantes et jeunes enfants recevaient une aide en octobre 2025, contre seulement 90.000 en décembre.

Une crise alimentaire aux multiples causes

Selon le PAM, environ 4,4 millions de personnes — soit un quart de la population — font face à des niveaux d’insécurité alimentaire dits « de crise » ou pire, dont près d’un million souffrent de la faim. Le pays est confronté à l’une des situations alimentaires les plus complexes de ces dernières années, conséquence de deux saisons des pluies consécutives déficitaires, de conflits persistants et d’un recul marqué des financements humanitaires.

La Somalie, située dans la Corne de l’Afrique, subit une urgence nationale liée à la sécheresse : graves pénuries d’eau, pertes de récoltes et de bétail, déplacements massifs de population. Des millions de personnes ont quitté leur foyer à la recherche d’abris, de nourriture et de services de base.

Le spectre de la famine de 2022

L’agence onusienne redoute un scénario similaire à celui de 2022, lorsque la plus longue sécheresse jamais enregistrée dans le pays l’avait conduit au bord de la famine. Une mobilisation internationale massive avait alors permis d’éviter le pire.

Aujourd’hui, les systèmes d’alerte précoce indiquent que la Somalie suit une trajectoire « critique », comparable aux crises alimentaires de 2022 et 2011. « Nous sommes à un moment décisif ; sans action urgente, nous risquons de ne pas pouvoir atteindre à temps les personnes les plus vulnérables, dont la plupart sont des femmes et des enfants », a insisté Ross Smith.