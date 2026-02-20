La Chine fête le Nouvel An lunaire avec des danses du lion sur la Grande Muraille

Du 16 au 22 février, les visiteurs ont participé à des visites nocturnes entre la tour Sud 4 et la tour Nord 4. Plus de 1 000 lanternes illuminaient les murailles de pierre de 18 h à 21 h, tandis que des artistes dansaient le long de la rue culturelle de la Grande Muraille en direction de la plate-forme de Guancheng. Les organisateurs ont mêlé des numéros traditionnels de Yanqing à des éléments plus récents, comme des lions robotisés et de courts extraits d’opéra de Pékin. Le programme se poursuit jusqu’au 28 février et vise à attirer les touristes d’hiver. Les billets étaient vendus via WeChat. Malgré le froid, la foule s’est rassemblée pour un début d’année lunaire placé sous le signe de la lumière et de l’animation.