Innondations à Angers : la crue de la Maine et de la Loire inquiète

Si la vallée de la Garonne reste la plus touchée, la région d’Angers n’est pas épargnée. Placé en vigilance orange, le Maine-et-Loire surveille de près la Maine et la Loire, dont les débordements affectent zones basses et voies secondaires. Aux Ponts-de-Cé, au sud d’Angers, la vigilance rouge place la commune en première ligne. Près de 900 habitants ont été évacués depuis le 14 février, alors que la Loire dépasse 5,14 m et poursuit sa montée. Routes submergées, pont sur le Louet fermé, talus fragilisés : bâtie dans le lit majeur du fleuve, la ville redoute désormais des dégâts structurels. À Angers, après une semaine de montée continue, l’eau atteint désormais les façades et envahit caves et rez-de-chaussée. Les quais et quartiers bas sont submergés, une résidence a été évacuée, plusieurs ponts fermés. Transports et commerces tournent au ralenti face à une crue qui ne reflue pas. La crue se stabilise à un niveau élevé, sans repli visible. Après 35 jours de pluie record recensés par Météo-France, la tempête Pedro entretient l’inquiétude. Même sans fortes précipitations, l’onde venue de l’amont maintient la pression.