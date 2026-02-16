La Russie commémore Navalny sur sa tombe, sur fond de tests de poison

Alors que les personnes en deuil déposaient des fleurs, des diplomates étrangers se tenaient à leurs côtés, dans un rare geste public de soutien. Lioudmila Navalnaïa a déclaré que la famille attendait toujours des explications claires sur la mort de son fils. Des représentants des ambassades d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Pologne et de Lettonie ont assisté au rassemblement, malgré les inquiétudes pour leur sécurité personnelle. Ce week-end, plusieurs gouvernements européens ont indiqué que des analyses de laboratoire confirmaient un empoisonnement par une toxine rare associée aux grenouilles dendrobates. Selon eux, elle n'existe pas à l'état naturel en Russie. Navalny, farouche critique du président Vladimir Poutine, est mort en 2024 dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, où il purgeait une longue peine qu'il qualifiait de politique. Les autorités nient toute responsabilité et évoquent des causes naturelles. Pour beaucoup ici, les questions restent entières.