Inondations dans l'ouest de la France: deux morts, 81 départements en alerte

Après un mois de pluies continues, les sols sont gorgés d’eau et le moindre épisode pluvieux suffit désormais à faire déborder les cours d’eau. Le constat est inédit. D’après Vigicrues, 81 départements et 154 rivières ont fait l’objet d’alertes au même moment, un niveau jamais atteint depuis la création du système national de vigilance il y a près de vingt ans. En Gironde, la montée des eaux a battu des records à La Réole et Cadillac, dépassant les crues de 2021. Une digue a cédé à Sainte-Croix-du-Mont, inondant le village de Peyrat et forçant l’évacuation d’une cinquantaine d’habitants. À Bordeaux, les trains circulent difficilement. À Paris, la Seine est montée de quatre mètres, signe d’une crue d’ampleur. De nouvelles pluies attendues dans les Pyrénées font craindre des débordements en aval, notamment vers Agen.