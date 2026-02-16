À Dunkerque, la France sacre un champion de cri de mouette

Devant plusieurs centaines de personnes, des concurrents en costumes à plumes poussent tour à tour des cris stridents dans un micro en forme de banane. Certains viennent des villes voisines, d’autres de beaucoup plus loin. Chacun se crée un personnage. Le bouclier de cette année est revenu à Laurie Duhaudt, alias « Maître Mouette et Chandon », parée de perles, de lunettes en forme de cœur et d’un plumage intégral de mouette. Le jury, composé d’anciens lauréats et d’habitués du carnaval, a récompensé le sens du timing, le ton et l’engagement. Le youtubeur Raphaël Carlier s’est lui aussi prêté au jeu, tandis que son acolyte David Coscas regardait depuis la foule. C’est idiot, bruyant et d’une précision étonnante, et c’est désormais l’un des temps forts du carnaval de Dunkerque.