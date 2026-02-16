Allemagne : à Cologne, les chars brocardent leaders allemands et dirigeants mondiaux

Célébré ce lundi 16 février, le Rosenmontag (lundi des Roses) a une nouvelle fois affirmé son rôle de caisse de résonance politique. Entre les chars tournant en dérision Donald Trump ou Vladimir Poutine, la foule avance en cadence, persuadée que le rire rend les sujets sérieux plus accessibles. Les créations les plus mordantes portent la signature de Jacques Tilly, sculpteur connu du carnaval, dont certaines œuvres ont déjà provoqué des réactions à l’étranger. Cette année encore, ses figures en papier-mâché côtoient celles de responsables allemands, sous les rires du public. Des tonnes de bonbons et des milliers de bouquets tombent des chars, rappelant que la tradition reste avant tout joyeuse. Mais derrière les perruques et les paillettes, le défilé s’impose aussi comme une scène où l’on met en images les tensions et les débats qui traversent l’époque et la société. Du rite païen à la satire politique, le carnaval de Cologne détourne le pouvoir depuis près de 200 ans. Le Rosenmontag s’y impose comme une caisse de résonance de l’actualité.