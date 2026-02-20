Bienvenue sur Africanews

Inondations aggravées dans l’ouest de la France après 35 jours de pluie

À Libourne, la Dordogne a débordé dans les rues, sans causer de dommages importants pour l’instant. Mais l’arrivée d’une nouvelle dépression et de grandes marées complique la décrue attendue. À Langon, la Garonne reste très haute mais amorce une lente décrue. Toujours en vigilance rouge, la commune maintient une surveillance renforcée malgré une situation jugée maîtrisée. À La Réole, la Garonne demeure en crue majeure, proche de 9,9 m. En vigilance rouge, la commune fait face à des inondations importantes, malgré une stabilisation fragile et sous étroite surveillance. Si une accalmie météorologique est prévue, Météo-France et Vigicrues soulignent que les crues pourraient encore s’aggraver, le temps que les eaux venues de l’amont rejoignent l’océan.

France Crise climatique

