Une panne de Cloudflare met hors service plusieurs sites

La société d’infrastructures Internet Cloudflare a déclaré vendredi avoir rétabli ses services après une panne survenue dans la matinée et qui a mis hors service plusieurs sites mondiaux, dont LinkedIn, Zoom et d'autres. Il s'agissait de la deuxième panne du genre à affecter l’entreprise en moins de trois semaines.

Cloudflare a indiqué que le problème avait été résolu et n’était pas dû à une attaque. Une modification de la manière dont son pare-feu gère les requêtes "a rendu le réseau de Cloudflare indisponible pendant plusieurs minutes ce matin", a déclaré la société.

Elle a ajouté qu’elle "enquêtait sur des problèmes liés au tableau de bord Cloudflare et aux API associées", ou interfaces de programmation qui permettent à différents systèmes logiciels de communiquer entre eux.

Les experts en cybersécurité soulignent qu’il faut généralement du temps pour identifier la cause exacte d’une panne.

Mais, d’après les premières déclarations de Cloudflare, l'incident de vendredi serait dû à "une modification de base de données réalisée dans le cadre d’une maintenance planifiée et qui a légèrement mal tourné", selon Richard Ford, directeur de la technologie chez Integrity360, une société de cybersécurité basée en Europe et en Afrique. Cela "a effectivement surchargé leurs systèmes", a-t-il ajouté.

L’aéroport d’Édimbourg a dû fermer brièvement vendredi matin. Mais l’aéroport a ensuite indiqué que la panne était un problème localisé sans lien avec Cloudflare.

En novembre, une panne de trois heures chez Cloudflare avait affecté des utilisateurs de services allant de ChatGPT au jeu en ligne “League of Legends”, en passant par le système New Jersey Transit.

Le mois dernier, Microsoft a dû déployer un correctif pour résoudre une panne de son portail cloud Azure, qui empêchait les utilisateurs d’accéder à Office 365, Minecraft et d’autres services. L’entreprise technologique a indiqué sur sa page de statut Azure qu’un changement de configuration dans son infrastructure Azure était à l’origine de la panne.

Amazon a également subi une importante panne de son service de cloud computing en octobre.

"C’est le genre de choses que nous allons voir de plus en plus souvent", a déclaré l’expert en cybersécurité Ford. "Nous constatons une augmentation de la fréquence à mesure que les organisations mettent davantage d’œufs dans moins de paniers, et à mesure que la complexité, la taille et l’échelle d’opérations comme AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ou Cloudflare augmentent."