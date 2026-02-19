Des réseaux de cybercriminels démantelés en Côte d'Ivoire et au Nigeria

Un vaste réseau de cybercriminels démantelé par l’organisation internationale de police criminelle.

En deux mois, 651 personnes ont été arrêtées par les polices de 16 pays africains, et plus de 4,3 millions de dollars ont été saisis dans le cadre de l’opération Carton Rouge 2.0, menée en collaboration avec l’organisation internationale de police criminelle.

Le préjudice total est estimé à plus de 45 millions de dollars, principalement causé par des fraudes massives en ligne. Parmi les arnaques recensées figurent des escroqueries aux paiements mobiles et de faux prêts bancaires. En Côte d'Ivoire, la police a notamment démantelé un réseau spécialisé dans les faux prêts mobiles. Des applications frauduleuses promettaient des crédits rapides, tout en imposant des frais cachés. Les victimes étaient ensuite harcelées et leurs données personnelles et financières collectées illégalement. Au Nigeria, des escrocs sont accusés d’avoir infiltré les systèmes internes d’un grand opérateur de télécommunications grâce à des identifiants volés. Ils détournaient ainsi du crédit téléphonique et des forfaits internet, revendus ensuite à des fins lucratives.

Seulement 1 247 victimes ont été identifiées, Interpol encourage les victimes à se faire connaître.