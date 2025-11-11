L'ONU met en garde contre la prolifération d'armes à feu illégales

C’est le haut représentant de l’ONU sur le désarment qui a tiré la sonnette d’alarme lundi. Plus d’un milliard d’armes à feu illégales sont en circulation dans le monde. Favorisant les crises sécuritaires auxquelles sont en proie diverses parties du globe.

"Plus d'un milliard d'armes à feu sont en circulation dans le monde. Leur prolifération continue est à la fois un symptôme et un moteur des multiples crises auxquelles notre monde est confronté. Le fait qu'elles soient largement disponibles souligne la nécessité urgente de s'attaquer aux conséquences des armes légères et de petit calibre illicite, qui sont d'une portée considérable", a déclaré Adedeji Ebo, responsable et adjoint du Haut représentant du Bureau des affaires de désarmement, Nations unies.

Pour lutter contre cette prolifération, il faut mettre fin aux violations répétées les violations persistantes des embargos sur les armes. Sont considérés comme points névralgiques : la Libye, le Yémen et Haïti, notamment.

Alors que ''de plus en plus d'armes imprimées en 3D sont disponibles sur les marchés illicites, en particulier dans les pays d'Europe occidentale, d'Amérique latine et des Caraïbes", alerte le fonctionnaire de l'Onu.

"Le rapport du Secrétaire général, dont nous discutons aujourd'hui, fait état de violations persistantes des embargos sur les armes dans des contextes tels que la Libye, le Yémen et Haïti, où des armes détournées servent à armer des groupes criminels et des réseaux terroristes. Ces violations sont facilitées par des frontières mal surveillées et, de plus en plus, par des activités numériques illicites", a affirmé Adedeji Ebo.

La représentante spéciale d'INTERPOL auprès de l'Union européenne, de son côté souligne la nécessité d'aligner les dimensions diplomatiques et opérationnelles de la sécurité dans cette lutte.