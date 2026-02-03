Le Malawi déclare une seconde résurgence d'épidémie de poliomyélite

Le gouvernement déclare une épidémie de poliomyélite, le virus détecté dans des échantillons prélevés dans des toilettes à Blantyre.

Le gouvernement a déclaré une épidémie de poliomyélite au Malawi, suscitant de nouvelles craintes pour la santé publique et ravivant le souvenir de la crise de 2022 qui avait secoué le pays.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l'Assainissement a confirmé la résurgence de cette maladie mortelle, la qualifiant de deuxième vague de poliomyélite ces dernières années.

Cette déclaration fait suite à la détection du virus de la poliomyélite dans la ville de Blantyre, après que des tests en laboratoire sur des échantillons de matières fécales prélevés dans l'une des toilettes publiques de la ville aient confirmé la présence du virus.

La déclaration, signée par le secrétaire principal, le Dr Dan Namarika, indique que cette découverte signale une circulation active du virus et constitue une menace sérieuse pour la santé publique, en particulier pour les enfants.

« Le ministère de la Santé et de l'Assainissement déclare par la présente une épidémie de poliomyélite au Malawi après confirmation de la présence du virus à Blantyre. Cela marque une résurgence de la maladie similaire à l'épidémie survenue en 2022 », peut-on lire dans une partie du communiqué.

Le ministère a appelé tous les Malawiens à prendre la situation au sérieux et à adopter immédiatement des mesures préventives, la vaccination étant identifiée comme la ligne de défense la plus importante.

Suivant les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le gouvernement affirme avoir activé les systèmes d'intervention d'urgence et intensifié la surveillance, les campagnes de vaccination et la sensibilisation des communautés afin d'empêcher toute nouvelle propagation.

« Conformément aux conseils de l'OMS, le ministère travaille sans relâche pour contenir l'épidémie, comme nous l'avons fait en 2022. Nous exhortons la population à maintenir des normes d'hygiène élevées et à veiller à ce que tous les enfants soient entièrement vaccinés », ajoute le communiqué.

La poliomyélite est une maladie virale hautement contagieuse qui attaque le système nerveux et peut entraîner une paralysie ou un handicap permanent, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans.

Cette maladie a historiquement laissé des milliers de personnes au Malawi et dans toute l'Afrique avec des handicaps physiques permanents, dont beaucoup l'ont contractée avant que la vaccination généralisée ne soit disponible.