La polio persiste dans certaines régions du monde

Depuis près de quatre décennies, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires s'efforcent d'éradiquer la poliomyélite.

Bien que le nombre de cas a diminué de plus de 99 %, la maladie infectieuse et aiguë reste présente dans certaines régions d'Afghanistan et du Pakistan. Parmi les freins à cette éradication les barrières culturelles, la désinformation sur les vaccins et la pauvreté.

Je pense que ce si vous observez au Pakistan et en Afghanistan, la persistance de la poliomyélite malgré des programmes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint les niveaux escomptés pour éradiquer la maladie. Et les défis sont énormes, qu'il s'agisse de problèmes de sécurité, de l'absence de soins de santé ou de services sociaux dans certaines communautés touchées depuis longtemps, ou du programme de lutte contre la polio, qui a connu des hauts et des bas et ne bénéficie pas nécessairement d'une gestion rigoureuse requise, explique le Dr Tom Frieden, du Comité indépendant de surveillance pour l'éradication de la poliomyélite :

Selon les experts, à l'exception de l'Afghanistan et du Pakistan, la plupart des cas de poliomyélite dans le monde sont liés au vaccin antipolio oral qui contient un virus et peut causer une paralysie. Plusieurs centaines de cas sont signalés chaque année depuis 2021, dont au moins 98 cette année.

En Afrique, nous avons une polio dérivée d'une souche vaccinale qui est en fait de retour ce que nous appelons la polio de type sauvage et qui provoque la même paralysie que les autres types de polio. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'un vaccin plus sûr. Celui-ci est actuellement déployé dans toute l'Afrique et présente moins de risques d'entraîner ces cas. Il est très important de comprendre que si les programmes de vaccination sont menés de manière optimale, il n'y aura pas de polio dérivée d'une souche vaccinale. Ce n'est que lorsque les vaccins ne sont pas bien utilisés, lorsqu'il y a une couverture trop faible, que cela peut se produire. Et si la réponse à ce problème est lente, comme cela s'est produit au Nigeria et dans d'autres pays, ce nouveau virus s'installe et devient plus difficile à éliminer.

La plupart des experts s'accordent à dire que le vaccin antipolio oral devrait être retiré du marché dès que possible. Mais ils reconnaissent qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins injectables qui n'utilisent pas de virus vivant et ne présentent pas les risques du vaccin oral pour éliminer la poliomyélite à eux seuls.