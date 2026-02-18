Nigeria : nouvelle attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord-est

Au Nigeria, huit soldats ont été tués et 23 autres blessés lors de l’attaque d’une base militaire dans le nord-est du pays, selon trois sources sécuritaires citées par l’AFP.

Environ 70 combattants de l’Islamic State West Africa Province (ISWAP), circulant à moto, ont pris d’assaut la base située dans le village de Cross Kauwa, dans l’État de Borno. L’attaque a donné lieu à de violents échanges de tirs, ont précisé les sources. Les assaillants ont incendié le camp militaire ainsi que onze véhicules armés, avant d’emporter les canons antiaériens qui y étaient installés. Implantée à 24 kilomètres du centre de pêche de Baga, la base constituait un point stratégique majeur pour la protection de cette localité contre les incursions djihadistes.

L’ISWAP et son groupe rival, Boko Haram, ont intensifié ces derniers mois leurs attaques contre des positions militaires dans le nord-est. Selon l’armée nigériane, deux autres bases situées dans l’État de Borno ont également été ciblées durant le week-end, faisant plusieurs morts et blessés parmi les soldats. D’après les Nations unies, les violences djihadistes ont causé plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement d’environ deux millions de personnes dans le nord-est du Nigeria depuis 2009. Le conflit s’est par ailleurs étendu aux pays voisins, notamment au Niger, au Tchad et au Cameroun.