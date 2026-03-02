Une éclipse lunaire totale attendue dans le ciel américain mardi

Une lune de sang fera son apparition dans le ciel et sera visible depuis l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud.

Un phénomène déjà aperçu en septembre dernier dans plusieurs régions du monde. Le passage de la lune dans l'ombre de la terre durera 5 heures, 38 minutes et 40 secondes. Et le moment où la lune deviendra rouge s'étendra sur 58 minutes et 23 secondes. L'éclipse lunaire totale de mardi survient deux semaines après une éclipse solaire en anneau de feu » qui a ébloui les habitants de l'Antarctique.

Une éclipse lunaire est un phénomène qui se produit lorsque le soleil, la Terre et la lune sont alignés d'une manière spécifique. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se trouve entre la lune et le soleil. Vous avez donc le soleil d'un côté, la Terre au milieu et la lune de l'autre côté, explique Dhara Patel, experte spatiale.

L’éclipse lunaire totale ne sera pas visible depuis l’Afrique, l’Europe ni le Moyen-Orient. D’après la NASA, il se produit entre quatre et sept éclipses (solaires et lunaires confondues) chaque année. Ces phénomènes ont tendance à se regrouper en raison des configurations orbitales spécifiques des corps célestes. Bonne nouvelle pour les plus chanceux : aucun équipement spécial n’est nécessaire pour admirer une éclipse lunaire totale. Un ciel dégagé suffira aux plus chanceux.