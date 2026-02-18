Bienvenue sur Africanews

Carnaval de Rio : Paraíso do Tuiuti illumine la dernière nuit avec un hommage à la tradition Ifá

Des artistes de l'école de samba Salgueiro défilent au Sambadrome de Rio de Janeiro, le 18 février 2026.   -  
Copyright © africanews
Bruna Prado - Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Brésil

La dernière nuit du Carnaval de Rio a été marquée par la parade spectaculaire des écoles de samba du groupe spécial.

Parmi elles, Paraíso do Tuiuti a captivé le public avec son thème « Lonã Ifá Lukumí », retraçant le parcours de la tradition Ifá depuis l’Afrique de l’Ouest, à travers les Caraïbes, jusqu’au Brésil. Le premier char, orné de motifs égyptiens anciens, a fait voyager les spectateurs dans l’Égypte antique, évoquant l’influence de cette civilisation sur la tradition.

Pour Rebeca Vitória Tito, 24 ans, porte-drapeau de la scuola, le Carnaval dépasse la simple fête. « Le Carnaval est ma passion. C’est là que je peux guérir toutes mes blessures, et apaiser ma tristesse. Le Carnaval est mon amour, ma passion, et je ne le laisserai jamais s’éteindre », confie-t-elle, émue.

Le concours du groupe spécial s’étend sur trois soirées, chaque école étant évaluée sur les costumes, les chars, l’harmonie et les percussions. Au-delà de la compétition, le défilé reste un moment de communion culturelle, célébrant la musique, la danse et la fierté communautaire qui font la renommée mondiale du Carnaval de Rio.

