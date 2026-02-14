Brésil : le carnaval de São Paulo s’ouvre en fanfare

Le coup d’envoi des célébrations officielles du carnaval de São Paulo a été donné vendredi soir avec le défilé des écoles de samba du Groupe spécial, les meilleures de la ville, au Sambadrome d’Anhembi.

Ce spectacle haut en couleurs a mis en lumière des thèmes forts, mêlant culture noire, lutte contre le racisme et sexisme, et mysticisme, dans une explosion de créativité et d’énergie.

La première école à défiler, Mocidade Unida da Mooca, a marqué ses débuts dans la première division avec un thème captivant rendant hommage à l’Instituto Geledés, une organisation brésilienne dirigée par des femmes noires qui combattent le racisme et le sexisme. « Pour moi, le carnaval est une réappropriation de la culture noire authentique, de la culture des banlieues et de la samba », a déclaré Sté Oliveira, la chanteuse de l’école.

Plus tard dans la nuit, Colorado do Brás a plongé le Sambadrome dans un univers mystique avec un thème inspiré du vendredi 13, centré sur les sorcières et le folklore. Les chars aux tons sombres et les performances théâtrales ont transformé le lieu en un spectacle fantastique, mettant en avant les sorcières comme symboles de la résistance féminine à travers l’histoire.

L’actrice brésilienne Fabi Bang, connue pour son rôle de Glinda dans la production locale de Wicked, a rejoint le défilé avec enthousiasme : « C’est un rêve de longue date pour Glinda de découvrir l’énergie d’Anhembi, de la samba, du Brésil. C’est un privilège de pouvoir l’emmener dans cette aventure ».

Quatorze écoles de samba seront évaluées dans plusieurs catégories, des percussions aux costumes en passant par les chars. Une seule sera couronnée championne du carnaval 2026 de São Paulo.