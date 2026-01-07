À Rio, la Folia de Reis mêle traditions catholiques et afro-brésiliennes

Dans le quartier escarpé de Morro da Formiga, une favela du nord de la ville, des fidèles vêtus de costumes éclatants ont avancé au rythme des tambours, sous les regards des habitants massés le long du parcours. Le défilé s’inscrit dans la tradition de la Folia de Reis organisée chaque 6 janvier pour commémorer la visite des rois mages à l’enfant Jésus. Les symboles catholiques s’y mêlent à des références issues des cultures afro-brésiliennes. Au-delà de l’aspect festif, le défilé joue un rôle social. Il initie les enfants aux chants et aux rites, tout en offrant un cadre collectif. Les responsables expliquent vouloir transmettre des repères, de la solidarité et une alternative à la violence qui marque le quotidien du quartier.