Afrique du Sud : la ruée vers l'or s'empare d'un township de Johannesburg

Les chercheurs d’or sont arrivés presque du jour au lendemain dans ce township situé à la périphérie est de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud.

Armés de pioches, des dizaines de chercheurs de fortune ont afflué vers le township de Springs, à environ 50 kilomètres à l'est de la ville, pour fouiller la terre à la recherche d'or.

La terre qui n'était jusqu'à la semaine dernière qu'un modeste enclos à bétail entouré de barbelés, est aujourd'hui le centre improbable de la dernière ruée vers l'or en Afrique du Sud. La scène fait écho à la ruée qui a construit Johannesburg, la capitale financière du pays, au début du XXe siècle.

L'invasion soudaine de Springs, reflète une frénésie plus générale, le prix de l'or ayant dépassé les 5 000 dollars l'once cette année, soit plus du double de son niveau de janvier.

Selon les chercheurs d’or, la ruée dans le township a commencé lorsque quelqu'un qui creusait un trou pour un poteau de clôture a remarqué la couleur inhabituelle du sol et l'a testé dans l'eau. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux et, en quelques jours, le champ était bondé de prospecteurs pleins d'espoir.

L'Afrique du Sud, réputée depuis longtemps pour ses richesses minérales, a connu une frénésie similaire en 2021 lorsque des pierres cristallines trouvées dans la province du KwaZulu-Natal ont déclenché une ruée vers les diamants, avant que les experts ne confirment qu'il s'agissait simplement de quartz. Le pays compte un vaste réseau clandestin de mineurs artisanaux.