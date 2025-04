Minéraux stratégiques : opportunités et défis pour l’Afrique

La taille du marché mondial des minéraux stratégiques a doublé au cours des dernières années, atteignant 320 milliards de dollars en 2022, et il est prévu que la demande augmente de plus du double d'ici 2030, puis quatre fois d'ici 2050, avec des recettes annuelles s'élevant à 400 milliards de dollars, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Avec cette demande mondiale croissante, le volume des investissements dans le développement de ces minéraux a également augmenté de 20 % en 2021, et de 30 % en 2022, alors qu'une domination chinoise évidente menace géopolitiquement et en matière de sécurité les pays occidentaux, présageant une intensification de la concurrence entre eux, notamment sur le continent africain à la recherche de minéraux stratégiques.

Les minéraux stratégiques : piliers de l'économie mondiale

Les minéraux stratégiques, également appelés critiques, jouent un rôle fondamental dans divers secteurs, notamment l'énergie, la transformation numérique et la sécurité nationale. Leur importance réside dans leur utilité pour les industries jugées essentielles par les États, comme la défense, l'aérospatial, l'électronique, ainsi que la production d'énergie renouvelable et l'industrie automobile. En parallèle, ces ressources sont souvent confrontées à des risques affectant leurs chaînes d'approvisionnement.

L'Afrique se distingue sur la scène mondiale en détenant environ 30 % des réserves de minéraux critiques. La République Démocratique du Congo (RDC) est particulièrement remarquable, possédant près de 47 % des réserves mondiales de cobalt et 15 % des terres rares. De plus, l'Afrique du Sud détient d'importantes parts dans le chrome, le manganèse et le platine, tandis que d'autres pays comme le Gabon et le Zimbabwe abritent également des mines de minéraux tels que le lithium et le cuivre.

Ces chiffres expliquent pourquoi le continent est reconnu comme la troisième destination privilégiée pour les investissements dans le secteur minier, juste derrière l'Amérique Latine et le Canada. En dépit d'un budget relativement limité consacré à l'exploration, l'Afrique a attiré environ 13,9 % des investissements directs étrangers dans le secteur minier entre 2018 et 2022, avec un total de 77 milliards de dollars, dont 4,7 milliards dédiés spécifiquement à l'exploration.

Un terrain de compétition internationale

L'essor de l'extraction des minéraux critiques pourrait permettre à l'Afrique de renforcer sa position au sein des chaînes de valeur mondiales. Pourtant, bien que le potentiel soit évident, le continent n'a pas encore réussi à s'imposer comme une destination incontournable pour ces ressources. Avec l'évolution rapide vers une transition énergétique et numérique, la demande pour ces minéraux essentiels ne cesse de croître, et l'Afrique espère capitaliser sur cette tendance favorable.

Traditionnellement, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie sont considérés comme des acteurs majeurs dans le secteur minier africain. Cependant, ils font face à une concurrence croissante de nouveaux entrainants. Des entreprises telles qu'Anglo American et First Quantum continuent d'œuvrer sur le terrain, dominant une part importante de la production malgré la réduction de l'influence coloniale après les luttes pour l'indépendance.

Pour contrer sa dépendance vis-à-vis de la Chine, l'Union Européenne a renforcé ses partenariats avec plusieurs nations africaines à travers des initiatives telles que "Global Gateway". Parallèlement, les États-Unis ont établi des accords pour soutenir le développement de chaînes de valeurs, notamment dans le secteur des batteries électriques.

Opportunités et défis envisagés pour l'Afrique

Alors que de nombreuses nations africaines cherchent à s'engager davantage avec les acteurs occidentaux, elles semblent hésitantes à abandonner leurs alliances avec la Chine et la Russie. Cette dynamique offre cependant une occasion d’intensifier la concurrence pour obtenir de meilleures conditions lors des négociations.

Les avantages et difficultés que l'Afrique doit gérer peuvent être résumés ainsi :

Opportunités

Le continent peut tirer parti des rivalités internationales pour stimuler la demande de ses minéraux essentiels, augmenter ses revenus d'exportation, attirer des investissements étrangers, générer des emplois, tout en favorisant des discussions équilibrées.

Défis

Bien qu'elle possède une part significative des réserves globales, l'Afrique ne représente qu'environ 10 % des revenus associés à l'exploitation de ces ressources, en raison de son modèle économique basé sur l'exportation de matières premières sans transformation. L'intensification de la compétition pourrait aggraver les conflits locaux, puisque certains groupes armés contrôlent les sites miniers pour financer leurs activités.

La lutte pour les minéraux critiques sur le continent reflète les tensions géopolitiques actuelles, où les acteurs occidentaux maintiennent leur influence par le biais de leur expertise et de leurs investissements, alors que les nations émergentes redéfinissent leurs relations de partenariat. Ce contexte incite l'Afrique à transformer le "paradoxe des ressources" en opportunités structurelles, lui permettant ainsi de se positionner de manière stratégique dans l'économie mondiale.