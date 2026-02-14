Le célèbre carnaval de Rio s’ouvre avec le bloco Carmelitas

Le bloco Carmelitas a ouvert le bal vendredi dans le quartier de Santa Teresa, attirant une foule compacte le long des rues en pente qui mènent au couvent dominant Rio. Rythmé par la samba, le cortège a lancé la série des grands rassemblements de rue du carnaval. Une version plus intimiste est programmée ce samedi matin, avant que les formations les plus massives ne prennent le relais. Fondé il y a plus de trente ans par des riverains, les Carmelitas tirent leur nom d’une légende locale évoquant une nonne du couvent voisin partie rejoindre la fête. Aujourd’hui, cette histoire se rejoue à travers des costumes inspirés d’habits religieux et une grande poupée de nonne qui ouvre la marche.