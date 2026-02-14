Plus de 200 000 personnes à Munich pour soutenir Reza Pahlavi et l’opposition iranienne

Plus de 200 000 personnes ont envahi samedi le centre de Munich pour soutenir Reza Pahlavi, transformant la ville bavaroise en vitrine mondiale de l’opposition iranienne. Les autorités allemandes ont confirmé une affluence exceptionnelle, plus du double des chiffres annoncés par les organisateurs, transformant ce rassemblement en l’un des plus importants de ces dernières années. Sous les bannières au lion et au soleil d’avant 1979, la foule a avancé au son des tambours, répétant ses mots d’ordre pendant qu’à quelques pas, les dirigeants du monde se retrouvaient à la Conférence de Munich sur la sécurité. En marge de la conférence, le fils du dernier shah, Reza Pahlavi, en exil depuis quatre décennies, a appelé à amplifier les voix étouffées en Iran, entre répression violente, coupures d’Internet et colère économique. Arrivés de toute l’Europe, certains manifestants ont déclaré marcher pour ceux restés au pays. Les organisateurs ont réclamé une pression accrue, des sanctions ciblées et un soutien clair à une transition démocratique.