Italie: à Ivrea, la Bataille des Oranges fait vibrer le carnaval

Bien que ses racines remontent au Moyen Âge, la Bataille des Oranges oppose, depuis le XIXe siècle, équipes à pied et participants masqués perchés sur des chars, dans un ballet d’agrumes qui mêle tumulte apparent et organisation précise. Les habitants portent un bonnet rouge pour signaler qu’ils restent spectateurs, tandis que les visiteurs sont invités à observer avant de se mêler à la foule. Le rituel puise dans la légende de Violetta, jeune meunière devenue figure de résistance. Selon le récit local, le seigneur Marchese del Monferrato imposait le droit de cuissage aux jeunes mariées. Lorsque vint son tour, Violetta inversa le rapport de force: elle attira le tyran, le fit boire, puis l’abattit avec sa propre épée. Son geste déclencha un soulèvement populaire, transformant la colère en symbole collectif et libérant la ville. Temps fort du Carnaval d’Ivrea, l’événement se déroule sur trois jours avant le Carême. Cette année, les festivités s’étendent de début janvier au mardi gras, avec des batailles les 15, 16 et 17 février, précédées de défilés dans toute la ville.