Ukraine : une frappe massive de drones russes touche le port d'Odessa et des sites énergétiques

Les pompiers ont lutté pendant des heures sur plusieurs sites, tandis que d’importants incendies ravageaient des installations portuaires, une centrale énergétique et des habitations proches. Les autorités ont confirmé un mort et six blessés, dont trois grièvement. Près de 30 véhicules ont été endommagés et une concession automobile a brûlé sur près de 2 000 mètres carrés. Plus de 90 membres des services de secours ont participé à la maîtrise des flammes, mais l’électricité, l’eau et le chauffage ont été coupés dans certains quartiers de la ville. Selon les autorités, la Russie a intensifié ses frappes contre les infrastructures critiques ces dernières semaines, alors même que les États-Unis poussent à l’ouverture de pourparlers. Les équipes de réparation s’efforcent toujours de rétablir les services essentiels.