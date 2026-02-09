Bienvenue sur Africanews

Au Tchad, le festival des cultures sahariennes réunit les nations du désert

Pendant sept jours, des danseurs, des musiciens et des artisans issus de dizaines de communautés de tout le Sahara se retrouvent sur place, avec le Niger comme invité d'honneur, aux côtés de groupes venus du Mali, du Maroc, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Au programme : concerts, défilés et courses de chameaux, auxquelles participent plus de 400 dromadaires. Les visiteurs peuvent aussi découvrir l'artisanat local et déguster des spécialités régionales, du lait de chamelle aux plats traditionnels. Au-delà des spectacles, les organisateurs veulent mettre en valeur le patrimoine du désert, le tourisme et la coopération entre pays du Sud. En dix ans, le festival est devenu un rendez-vous précieux pour les cultures sahariennes.

Tchad Festival Musique traditionnelle Patrimoine Sahara désert

