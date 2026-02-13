Saint-Valentin : la Venise du Bénin peut-elle encore rivaliser avec les applis de rencontre ?

Dans le sud du Bénin, sur le lac Nokoué, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, le « canal des amoureux » de Ganvié a longtemps offert aux jeunes couples un havre discret, loin des regards et des contraintes familiales. Aujourd’hui, beaucoup estiment que cette tradition appartient au passé. Les téléphones et les réseaux sociaux ont changé la façon de se connaître. Aujourd’hui encore, la « place des amoureux » perpétue le rituel: quelques cauris gravés de vœux pour fidélité jetés à l’eau, des promesses échangées, et, malgré la raréfaction des pirogues, des couples qui continuent de sceller leur union à Ganvié, selon la tradition ancienne. Pour les aînés, le canal reste un lieu chargé de mémoire et de poésie. Les plus jeunes, eux, vivent désormais l’amour sur les écrans, où la discrétion est plus grande et les possibilités de rencontres bien plus larges.